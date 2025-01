Câmara de Lobos apoia candidatura de Rui Coelho à AFM

O Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos anuncia o apoio ao projecto de Rui Coelho para a Associação de Futebol da Madeira (AFM), tendo essa intenção sido comunicada ao candidato após decisão da direção liderada por Higino Teles.

"Rui Coelho sempre considerou o apoio daquela colectividade fundamental 'por ter sido o clube onde fui dirigente e onde estão e passaram pessoas que fazem parte da minha vida. Mas a importância do clube no concelho e na Região também não é por mim descurada, obviamente. Isto para além da experiência do seu Presidente que pretendo ouvir ao longo do mandato'", recorda o CSD Câmara de Lobos em nota de imprensa.

Assim, "com as recentes participações no Campeonato de Portugal, conquista da Taça da Madeira e afirmação cada vez maior dos seus escalões de formação, afirmaram o Câmara de Lobos como um dos mais destacados clubes filiados na AFM", este apoio acaba por ser de peso.

Higino Teles, líder da instituição há 18 anos e "um dos dirigentes mais experientes no activo" esclareceu: "Respeitamos as pessoas que trabalharam na AFM e todos os que se propuserem a desenvolver um trabalho direcionado para os clubes. Nos conhecemos o Rui Coelho e o Rui Coelho conhece as dificuldades dos clubes. Ele reúne as condições indispensáveis para encontrar soluções, construir o futuro para o nosso futebol. Para além disso está a conseguir equipas fantásticas para os vários órgãos."

A eleição dos Órgãos Sociais da Associação de Futebol da Madeira, para o quadriénio 2024/2028, decorre a 27 de Fevereiro, sendo que as listas candidatas deverão ser apresentadas até às 16h00 do dia 13 de Fevereiro.