Pedro Abreu é o novo presidente da JP Câmara de Lobos

A concelhia de Câmara de Lobos da Juventude Popular conta com um novo presidente. Trata-se de Pedro Abreu, que neste mandato será ainda acompanhado por Jéssica Ferreira, vice-presidente; Tiago Abreu, secretário; e Maria Castro, presidente da mesa do plenário concelhio.

"Os jovens são o futuro e por isso é essencial proporcionar aos jovens oportunidades para crescerem e se realizarem”, disse Pedro Abreu, citado em comunicado. O recém-eleito definiu como prioridades do mandato "a educação, não só na sua vertente académica, mas também ao nível da literacia financeira, para que os jovens e suas futuras famílias possam e saibam gerir melhor os seus rendimentos".

Além disso, o foco estará na cultura e no desporto "como áreas de actuação fundamentais para a Concelhia de Câmara de Lobos de forma a contribuir para o desenvolvimento equilibrado da juventude". Defendeu ainda "a preservação das nossas tradições, o incentivo à criatividade e promoção de atos de vida saudáveis".

Segundo, Pedro Abreu, "cabe-nos a todos - famílias, escolas, associações e comunidade - apoiar os nossos jovens e dotá-los com as ferramentas necessárias para alcançar os seus sonhos". "Investir nos jovens é investir no futuro de Câmara de Lobos", terminou.