Homem ferido em acidente de viação no Estreito de Câmara de Lobos

Um homem, na faixa etária dos 80 anos, ficou ferido, esta manhã, um pouco antes das 12 horas, na sequência de um acidente de viação no sítio do Garachico, perto da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, no Estreito de Câmara de Lobos.

Segundo o que foi possível aferir, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram dois meios - uma ambulância e um veículo de desencarceramento - contudo, ao chegar ao local, o condutor já se encontrava fora da viatura.

Por precaução foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.