'Onde está o meu botão?' de Natália Bonito apresentado no Forum Madeira

A mais recente obra de Natália Bonito, intitulada 'Onde está o meu botão?', é apresentada no dia 16 de Fevereiro, pelas 11 horas, no Forum Madeira. Trata-se de uma experiência artística que combina literatura, teatro, música e interactividade, proporcionando uma jornada lúdica e educativa para crianças e suas famílias.

"O projeto nasceu do livro desdobrável com o mesmo nome e foi transformado num espetáculo teatral interativo, abordando temas como o Valor das Coisas e das Emoções; Empatia e Solidariedade, Persistência e Resolução de Problemas, Companhia e Afeto", explica nota à imprensa.

Após o espectáculo haverá tempo para uma essão de autógrafos e momentos de conversa com a autora. As famílias presentes poderão adquirir o livro desdobrável, além de explorar o QR Code presente no livro, que oferece uma música exclusiva.

"A interação entre literatura e teatro é, assim, prolongada para além da experiência artística, reforçando a mensagem do espetáculo e permitindo que a história continue a ser explorada em casa. Este momento será uma celebração da partilha de histórias — uma ponte entre o palco e a vida real, onde as palavras ganham novos sentidos e continuam a criar memórias inesquecíveis", indica.