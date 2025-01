Museu Etnográfico da Madeira promove oficina de tecelagem

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, promove este sábado, 1 de Fevereiro, a sétima oficina no âmbito do projecto 'Onde Vive a Lã'.

A actividade, sob o tema 'Tecelagem criativa, com tear portátil pequeno', realiza-se entre das 11 horas às 12h30 e das 13h30 às 16 horas de sábado. O público-alvo são adultos, estando as inscrições (gratuitas) limitadas a seis participantes.

As inscrições devem ser feitas através do e-mail [email protected] ou do telefone número 291145326.

A formadora será Jenita Spínola, criadora têxtil, cujo trabalho é uma celebração da tradição e da natureza. Segundo a Secretaria Regional de Cultura, o lema da artesã é “preservar a tradição e a natureza envolvente”, compromisso reflectido com a criação de peças únicas, feitas, exclusivamente, com fios 100% naturais e orgânicos.

"Ao valorizar técnicas artesanais e materiais sustentáveis, Jenita une o respeito pelo legado cultural à responsabilidade ambiental, produzindo obras que não só homenageiam o passado, mas também respeitam o futuro do planeta", destaca a secretaria tutelada por Eduardo Jesus.

A oficina utiliza o tear portátil pequeno, permitindo aos participantes criar peças decorativas com lã. Os participantes poderão aprender as bases da tecelagem, desde a montagem da teia no tear de moldura, até à exploração das diversas técnicas e as várias possibilidades que o tear portátil oferece.

A oficina convida os participantes a explorar o potencial da lã, em trabalhos têxteis, incentivando a criatividade, em cada peça produzida.

A 17 de Outubro de 2024, foi inaugurada a exposição temporária, 'Onde a Lã Vive' no MEM. Trata-se de uma exposição temporária, que se insere num projeto mais vasto, que tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo MEM, o qual, para além do projeto expositivo, procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural. Este ano, o projeto resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) e teve, ainda, a colaboração da escritora Rafaela Rodrigues.

É o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas. Tem como objetivo dar a conhecer a lã, uma matéria-prima regional, ao longo do seu ciclo completo, desde a pastagem até à sua transformação em objeto.