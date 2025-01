Fórum Madeira tem novo dono, a espanhola Caminho Propício

O centro comercial Fórum Madeira que, este ano, assinala 20 anos desde a sua inauguração, volta a mudar de mãos, agora oficialmente com a compra a ser feita por uma empresa espanhola cotada em bolsa, a Caminho Propicio, que detém a marca Castellana, gestora de centros comerciais.

O processo de compra do Fórum Madeira, que era detida pela "DWS (um fundo imobiliário aberto com sede na Alemanha que investe em imóveis comerciais clássicos por toda a Europa, incluindo em Portugal) para o portefólio da "Caminho Propício – sociedade totalmente detida pela Castellana Properties SOCIMI, S.A., empresa de investimento imobiliário cotada em bolsa, sediada em Espanha, centrada na aquisição, gestão e renovação de ativos imobiliários no setor do retalho", foi comunicado à Autoridade da Concorrência que, ainda ontem, deu conta do rumo do negócio, cujo processo está ainda em aberto.

"Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, em 17 de janeiro de 2025, uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º do referido diploma", refere a AdC. "A operação de concentração consiste na aquisição indireta, pelo Caminho Propício – SIC Imobiliária Fechada S.A. ('Caminho Propício' ou Adquirente), do controlo exclusivo do Centro Comercial Fórum Madeira ('Fórum Madeira') à DWS Grundbesitz GmbH ('DWS' ou 'Vendedora')", salienta.

Deutsche Bank quer vender três ‘shoppings’ em Portugal e um deles é da Madeira A unidade de gestão de activos do Deutsche Bank (DWS) pretende vender três centros comerciais em Portugal, entre os quais o Fórum Madeira, aproveitando a recuperação da avaliação imobiliária comercial para garantir lucros, avançou hoje a Bloomberg citando fontes próximas do processo.

Tal como noticiámos em Novembro do ano passado, a unidade de gestão de activos do Deutsche Bank (DWS) pretendia vender três centros comerciais em Portugal, entre os quais o Fórum Madeira, aproveitando a recuperação da avaliação imobiliária comercial para garantir lucros, negócio que detinha através da DB Real Estate Investment Madeira – Sociedade Imobiliária, Unipessoal Lda..

Ainda é desconhecido o valor da aquisição, mas é certo que o centro comercial custou, na altura da sua construção, cerca de 70 milhões de euros e foi inaugurado a 5 de Abril de 2005 abarcando 20.000 m2 de superfície comercial, cerca de 60 lojas em 3 pisos, além de 800 lugares de estacionamento subterrâneo, jardim e terraço, além obviamente de restauração e cinema.

A mesma Castellana Properties já tinha adquirido no ano passado o LoureShopping, o 8.ª Avenida e o RioSul Shopping, centros comerciais que custaram 177 milhões de euros. Esta empresa, detida pela Castellana Properties, é detida em 99,5% pela Vukile Property Fund's, fundo de origem sul-africana, mais precisamente de Joanesburgo.