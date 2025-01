Madeira Parques Empresariais aposta em conferência sobre alterações fiscais

A Madeira Parques Empresariais está a promover uma conferência relacionada com as alterações fiscais decorrentes do Orçamento do Estado para 2025 e o impacto na actividade das empresas. Essa sessão acontece a 31 de Janeiro, a partir das 9h45, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira.

De acordo com nota à imprensa, o evento conta com a participação de Pedro Ferreira Santos, especialista na área de consultoria fiscal, que abordará a temática e alguns assuntos relacionados com o aconselhamento às empresas sobre as principais alterações e benefícios fiscais decorrentes do referido Orçamento.

A inscrição na iniciativa pode ser formalizada através do email [email protected].