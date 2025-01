Livro retrata 75 anos de presença salesiana na Madeira

É para assinalar os 75 anos da presença da congregação na Madeira, que os Salesianos lançam, esta sexta-feira, o livro ‘Crónica das Crónicas’.

A obra resulta de um trabalho coordenado por Graça Alves, que teve como ponto de partida os livros de crónicas escritas regularmente pelos membros dos Salesianos na Madeira, onde eram registados os acontecimentos mais relevantes para a instituição.

“Consultando estas crónicas, e há crónicas desde 1950 até hoje, tentei compor a história dos Salesianos olhando para a importância que eles têm na Madeira”, revela a coordenadora, ao DIÁRIO. A também directora do Museu de Arte Sacra do Funchal nota que procurou, acima de tudo, dar a conhecer “o olhar sobre essa presença” na Região e “o papel importante que os Salesianos tiveram na construção da juventude” da ilha, ao longo do tempo.

De entre os momentos e circunstâncias mais relevantes nestes 75 anos, Graça Alves destaca o impacto da acção salesiana nos primeiros anos após a chegada à Madeira. “Quando os Salesianos chegam, impressiona muito a forma como eles pegam nos miúdos mais pobres, na pobreza existente, e tentam fazer uma sociedade melhor, dar-lhes um futuro”, destaca a autora dos textos deste ‘Crónica das Crónicas’.

Além disso, a autora coloca a tónica no facto de esta obra ser o reflectir muitas das mudanças operadas na Região entre 1950 e a actualidade, destacando as parcerias estabelecidas com diferentes forças da sociedade, bem como a forma como os diferentes protagonistas olham para o papel dos Salesianos e para a sua missão na Região.

Graça Alves nota que muitos dos visitantes celebres que chegavam à Madeira faziam questão de visitar a obra salesiana, procurando, de certa forma, inteirar-se do que ali era feito, mas, ao mesmo tempo, “dar-lhe algum protagonismo”.

A coordenadora do novo livro dá conta de que uma parte da obra conta com o testemunho de antigos alunos dos Salesianos do Funchal, “pessoas que hoje têm a sua vida feita, que são políticos, médicos, engenheiros ou simples operários”. “Temos testemunhos de muita gente da nossa sociedade, explicando como o facto de terem estudo no colégio salesiano moldou a sua personalidade e a sua forma de ser ou de encarar o mundo”.

Além disso, o livro dá destaque, igualmente, à comunidade actual, nomeadamente aos alunos, professores ou elementos da congregação. “Há fotos de todos eles, de cada uma das turmas e da comunidade actual, como forma de marcar a importante de todos aqueles que por ali passaram ao longo destes 75 anos de presença na Madeira”, enfatiza Graça Alves.

Este livro que faz a história, editado pela própria congregação, será apresentado hoje, 31 de Janeiro, dia de São João Bosco, patrono dos Salesianos, pelas 17h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, momento que será conduzido pelo jornalista Octávio Carmo, da Agência Ecclesia.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

09h15 - Madeira Parques Empresariais promove a conferência ‘Orçamento do Estado 2025 – alterações fiscais’, no Salão Nobre do Governo Regional.

12h00 - Câmara Municipal do Funchal apresenta a iniciativa ‘+ Comércio Local’ deste ano, no Salão Nobre daquela autarquia.

15h45 - Sindicato de Hotelaria da Madeira leva a cabo uma acção de luta por aumentos salariais, percorrendo algumas das principais ruas da cidade, concentrando-se junto à sede da ACIF.

18h00 - 7.ª edição ‘Música nos Museus’, com o duo ‘Eu e Tu’, no Museu A Cidade do Açúcar. Esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal.

21h00 - espectáculo ‘Feliz Aniversário’, com João Baião, no Centro de Congressos da Madeira.

Efemérides

1865 - O Congresso norte-americano aprova a Emenda que põe fim à escravatura.

1876 - O Governo dos Estados Unidos obriga os índios a concentrarem-se em reservas.

1945 - II Guerra Mundial. Começa a Conferência de Malta, preparatória de Yalta, onde os termos da rendição alemã são definidos pelos aliados.

Encontro em Malta decorreu a bordo de uma embarcação. , Foto DR/Arquivo

1950 - O Presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, aprova a construção da bomba de hidrogénio.

1955 - Vaga de prisões da PIDE, a polícia política do regime, que se estenderá até ao fim de fevereiro. Entre os detidos, contam-se Agostinho Neto, Ângelo Veloso, Borges Coelho e Pedro Ramos de Almeida.

1958 - Lançamento do primeiro satélite norte-americano, Explorer 1.

Foto DR/Arquivo

1962 - Manifestação de estudantes do Porto contra a guerra colonial. A polícia de choque e a censura calam os protestos.

1977 - Inauguração do Centro Georges Pompidou, em Paris, França.

1990 - As autoridades portuguesas revelam documentos que provam a responsabilidade do superpetroleiro espanhol Aragon na maré negra de Porto Santo.

A 15 de Janeiro de 1990 o Porto Santo amanhecia com uma extensa maré negra de crude na sua costa Sul, consequência do derrame provocado pelo 'Aragon'. , Foto Arquivo

2003 - O apresentador de televisão Carlos Cruz, o pediatra João Ferreira Dinis e o advogado Hugo Marçal são detidos, no âmbito do processo Casa Pia.

2006 - Termina a fase de ligação à Internet de Banda Larga em todos os estabelecimentos de ensino público do país.

2008 - O argentino Diego Armando Maradona pede perdão pelo famoso golo marcado com a "mão de Deus" à Inglaterra no Mundial de futebol do México em 1986, numa entrevista publicada no jornal inglês "The Sun".

Foto Arquivo/DR

2019 - O Parlamento Europeu reconhece Juan Guaidó como o "Presidente interino legítimo" da Venezuela e exorta a União Europeia e os seus Estados-membros a assumirem uma posição semelhante, enquanto não for possível convocar eleições presidenciais.

2020 - O Reino Unido sai da União Europeia ao fim de 47 anos.

Foto Shutterstock

