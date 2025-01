Plataforma 'MILAGE+' apresentada em sessão online para docentes da Madeira e do Continente

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação da Madeira (DTIM), em parceria com o Centro de Formação de Associação de Escolas Minerva de Coimbra, promoveu no dia 22 de Janeiro, entre as 17h30 e as 19h00, uma sessão à distância dedicada ao projecto 'MILAGE+ - Jogar para Aprender com a Plataforma Milage Aprender+'.

Com cerca de 65 participantes de diversas escolas da Madeira e do Continente, a sessão destacou as vantagens e funcionalidades desta plataforma de ensino inovadora. Através de uma demonstração prática, foi evidenciado como a MILAGE+ transforma a aprendizagem em uma experiência mais lúdica, interactiva e motivadora para os alunos.

A adesão à plataforma é gratuita e está disponível para docentes e escolas, proporcionando ferramentas pedagógicas avançadas que visam promover o sucesso educativo.

A 'MILAGE Learn+', na sua versão inicial, surgiu como resultado de um projecto Erasmus+ KA2 coordenado por Mauro Figueiredo, da Universidade do Algarve. O projecto foi reconhecido com o 'Prémio Boas Práticas' pela Agência Nacional Erasmus+. Recentemente, a Direcção-Geral de Educação destacou o impacto positivo da plataforma, apresentando o Agrupamento de Escolas de Valongo como um estudo de caso de sucesso.

Não conhecia a plataforma e realmente está muito bem concebida. Vou com certeza passar a usar. Muito intuitiva Testemunho de um dos participantes da sessão

A plataforma 'MILAGE+' (https://milagelearnmore.org), resultado de investimento europeu, permanece gratuita e acessível a todos. Para mais informações, os docentes e as escolas podem contactar a DTIM (www.dtim.pt) ou o Centro de Formação Minerva (https://cfae-minerva.edu.pt).