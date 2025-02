Autora da Calheta lança primeiro livro sobre emigração

O Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social (CEDECS), em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, promove hoje, 5 de fevereiro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal da Calheta - Casa das Mudas, o lançamento do primeiro livro da autora natural da Calheta, Fernanda Freitas Vaz, intitulado 'João Sebondia e Vicencinha, um amor que durou a vida toda'. A obra conta uma história real sobre a emigração vivida pelos pais da autora.

A apresentação do livro estará a cargo do historiador e professor José Eduardo Franco, que é também coordenador científico do projecto global de estudo sobre a emigração madeirense, e do cônsul honorário da África do Sul, Gonçalo Nuno.

Este evento integra-se no programa de comemorações promovido pelo CEDECS por ocasião dos 500 anos da chegada de João do Leme a Santa Catarina do Sul e dos 50 anos da Autonomia Regional da Madeira.

Sinopse do livro

João Sebondia e Vicencinha sonhavam casar. Entre eles havia uma diferença de 20 anos de idade. Em comum, partilhavam a ilha da Madeira. Diariamente, ocupavam-se das tarefas no campo. Aos 27 anos, João Sebondia concretiza o grande sonho de emigrar para a África do Sul. Mal sabia ele que, na realidade, seria em Angola que construiria a sua vida. Vicencinha nunca pensara em conhecer João Sebondia, muito menos em seguir o conselho de corresponder-se com ele. No entanto, aceitou casar por procuração e embarcar numa viagem de treze dias de barco até Angola. João não queria acreditar no que ouvira: como poderia o 25 de Abril mudar o seu mundo? Como poderia aceitar que o seu dinheiro nada valesse? Como poderia levar Vicencinha e Celinha, de apenas dois anos, para um campo de refugiados e regressar à Madeira? Que destino era esse que os fazia voltar à terra natal sem as poupanças que lhes garantiriam uma vida confortável? O mundo de João desmoronou. O aperto na garganta fazia-o temer que, aos 53 anos, teria de recomeçar do zero na Madeira ou, talvez, considerar emigrar para outro destino onde pudesse reconstruir a sua vida...

Sobre a autora

Fernanda Freitas Vaz nasceu em 1984 na freguesia do Arco da Calheta, na Calheta. Estudou na Escola Básica e Secundária da Calheta e na Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava. É licenciada em Serviço Social, mestre em Sociologia pela Universidade dos Açores e pós-graduada em Gestão de Equipamentos e Serviços destinados a Pessoas Idosas pela Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa. Actualmente, reside em São Miguel, Açores, onde exerce funções como assistente social. Depois de muitos anos a rabiscar diários na adolescência, em 2024 escreveu a sua primeira obra, baseada em factos reais.