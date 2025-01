Município reforça política social com novo centro na Calheta

A política social do concelho da Calheta ganha um novo reforço com a inauguração do Centro Social da Calheta, a unidade fica localizada no Salão Paroquial da Paróquia de São Francisco Xavier. Este é o décimo espaço integrado na rede de serviços sociais do município, um marco que segundo a autarquia reflecte o compromisso contínuo com a promoção do bem-estar e da inclusão comunitária.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do presidente da edilidade e ambos sublinharam a importância desta iniciativa no contexto das políticas públicas de apoio social.

O novo centro iniciará as suas actividades com cerca de 50 frequentadores e oferecerá um espaço dedicado à convivência e ao suporte da população local, especialmente para os grupos mais vulneráveis contribuindo para dinamizar acções voltadas ao apoio social, para a promoção do bem-estar e para o fortalecimento dos laços comunitários na freguesia.

O espaço será um ponto de encontro para a população, promovendo actividades que vão desde o apoio a idosos e pessoas em situação de fragilidade até iniciativas voltadas para a inclusão e participação activa da comunidade.

Este projecto destaca-se como parte de uma estratégia mais ampla do município para ampliar a rede de serviços sociais e consolidar políticas que colocam as pessoas no centro das prioridades.

A instalação no salão paroquial enquadra-se também na valorização de espaços comunitários já existentes, reforçando a ideia de proximidade e acessibilidade aos serviços.

Com esta nova valência, o concelho da Calheta dá mais um passo significativo na construção de uma sociedade mais solidária e integrada, reafirmando seu compromisso com a inclusão social e o fortalecimento da coesão comunitária.

O pároco, agradeceu “a permanente parceria" com a edilidade calhetense, frisando ainda que "honra-nos cuidar de quem cuidou de nós”. Além disso destacou que "nunca nos sentamos à mesa a pensar em nós, mas no bem-comum”, afirmou, numa altura que se dirigia ao autarca reiterando, de seguida, agradecimentos ao edil como também estendeu esses elogios ao governo pela colaboração estreita na pessoa de Miguel Albuquerque.