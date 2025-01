Cinco candidaturas às Primárias Abertas do Livre para as Regionais

Há cinco candidaturas às Primárias Abertas do Livre para escolha de candidatos às eleições regionais agendadas para 23 de Março. Carlos Andrade, Carlos Pestana, Élvio Camacho, Joana Rodrigues e Marta Sofia são os candidatos que vão iniciar agora um período de campanha e um destes nomes será o cabeça-de-lista do partido.

Segundo explicou fonte do gabinete de comunicação do partido, segue-se agora um período de campanha que, no próximo dia 1 de Fevereiro, deverá contar com um debate entre todos os candidatos, passando depois para o processo de votação. Nesse processo, a votação acontece por ordem de preferência, isto é, os votantes devem votar por ordem de preferência dos cinco candidatos. A cada um dos candidatos é atribuída uma pontuação, que depois os coloca por ordem na lista de candidatos às Regionais.

Os restantes elementos da lista serão composto por elementos que assim desejem participar, mas que não tenham tido disponibilidade para uma candidatura nesta primeira fase.

Conheça os candidatos:

Carlos Andrade

Carlos Andrade é pensionista, natural do Funchal, "casado, pai e avô". "Quero uma Madeira digna para aceitar os nossos turistas mas que também seja solidário com os residentes que têm dificuldades", aponta.

Carlos Pestana

Aos 54 anos, é profissional de rádio, quadro da RTP. Concorreu como independente nas listas do JPP onde foi eleito como membro da Assembleia de Freguesia, da freguesia de Gaula, no mandato 2017-2021. "Acredito como cidadão, na participação activa na vida pública e no envolvimentos real no debate que potencia soluções para os problemas, antigos e recentes, que afligem as populações, independentemente da área geográfica em que se encontram, escalão etário ou grupo social", indica na sua apresentação pessoal.

Élvio Camacho

Nascido em Setembro de 1975, é actor, natural e residente no Funchal. Licenciado em Formação de Actores|Encenadores pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, criou em 2013 o Teatro Feiticeiro do Norte, juntamente com Paula Erra. "O meu contributo, subscrevendo os princípios do Livre, é em prol da liberdade que só existe sem medo e sem nos sentirmos assustados", afirma.

Joana Rodrigues

Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa, actualmente frequenta o Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, no ISCTE. Aos 23 anos, considera-se "uma pessoa empenhada, proactiva e resiliente", com desejo de mudar alguma coisa na sociedade. "Tendo em conta os últimos acontecimentos, tanto a nível nacional, como internacional, essa vontade só aumenta", explica.

Marta Sofia

Foi a cabeça-de-lista pelo Livre nas últimas eleições regionais. Com 41 anos, a profissional da Cultura é assumidamente Ambientalista. "Habitação, Saúde, Ecologia, Sector Primário, Bem-estar Animal, Educação, Cultura, Coesão Territorial" são as prioridades da sua candidatura.