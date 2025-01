Calheta com orçamento de 24,1 milhões em 2025

A Câmara Municipal da Calheta, na Madeira, vai gerir este ano um orçamento de 24,1 milhões de euros, dos quais 1,9 milhões serão canalizados para melhoria das redes de água potável nas oito freguesias do concelho.

O Orçamento da Calheta é 2,9 milhões de euros superior ao de 2024 e foi aprovado em reunião de Câmara com os votos a favor dos seis vereadores do PSD e contra do único eleito do PS.

A autarquia, liderada pelo social-democrata Carlos Teles desde 2013, indicou que uma das prioridades será o reforço do abastecimento de água potável nas oito freguesias, considerando o aumento do número de moradias e de infraestruturas de alojamento local em todo o concelho.

O crescimento habitacional e turístico registado nos últimos anos garante mais receitas por via do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), mas, por outro lado, coloca maior pressão no consumo de água, pelo que o executivo alocou 1,9 milhões de euros para recuperação das redes e construção de novos reservatórios.

Aquando a aprovação do Orçamento, em dezembro, a autarquia indicou também que vai privilegiar os apoios sociais e o alívio fiscal, tendo, entre outras medidas, inscrito cerca de meio milhão de euros para auxiliar agregados familiares carenciados com obras de manutenção das casas.

A Câmara Municipal da Calheta reforçou, por outro lado, o apoio às juntas de freguesia do concelho, atribuindo 50% do valor que cada uma recebe do Estado através do Fundo de Financiamento das Freguesias, mais 20% do que em 2024.

No total, a autarquia canalizou 189 mil euros este ano para as juntas de freguesia.

"Sabemos que as autarquias são mal apoiadas pelo Estado, acho que o Estado deveria olhar mais pelas juntas de freguesia e câmaras municipais, até porque somos aqueles que estamos mais perto das nossas populações e, por consequência, aqueles que sentem mais as suas necessidades", alertou o autarca Carlos Teles, em comunicado emitido após a cerimónia de transferência das verbas, em 16 de janeiro.

O concelho da Calheta, com cerca de 11 mil habitantes, é o maior em superfície territorial da Região Autónoma da Madeira (116 quilómetros quadrados), sendo composto por oito freguesias: Arco da Calheta, Calheta, Estreito da Calheta, Jardim do Mar, Paul do Mar, Prazeres, Fajã da Ovelha e Ponta do Pargo.