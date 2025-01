Livro 'Crónica das Crónicas' retrata 75 anos da presença dos Salesianos na Madeira

A história da presença dos Salesianos na Madeira está agora em livro. Uma obra que foi "baseada nas crónicas das diversas comunidades salesianas que viveram no Funchal, desde 1950", refere Graça Alves, a coordenadora do trabalho que "regista a memória e o modo como com o ideal de D. Bosco transformou a sociedade madeirense".

A chegada dos Salesianos à Madeira surge de um projecto de educação integral da juventude, cumprindo o sonho do Pe. Laurindo, pároco do Socorro que tinha fundado a Escola de Artes e Ofícios, e que sempre mostrou muito preocupado com a pobreza que marcava a vida dos jovens de então e a sociedade madeirense.

Esta Crónica resume o trabalho destes 75 anos, os sonhos e as angústias, os serviços prestados à sociedade (a paróquia de Fátima e o Lar da Paz, por exemplo), os grupos que foram surgindo, associados aos Salesianos, para dar resposta aos desafios que iam surgindo: os antigos alunos, os cooperadores salesianos, os clubes…Mas, porque se trata de Memória, reúne também o testemunho de antigos alunos que se juntam a esta comemoração, assim como as fotografias de todos os alunos que frequentam, hoje, o Colégio dos Salesianos Graça Alves, coordenadora do livro

O livro foi apresentado pelo jornalista Octávio Carmo, chefe de redação da Agência ECCLESIA, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, que enfatizou a importância destas memórias "que se transformaram em lugares da História".

Só podemos evocar a história dos Salesianos na Madeira como escola de futuros. Foram os Salesianos quem trouxe novos horizontes de vida aos nossos conterrâneos Octávio Carmo, jornalista

Octávio Carmo, que é também natural da ilha da Madeira, lembrou que o "sonho de uma vida melhor foi o sonho que os Salesianos alimentaram em centenas de famílias madeirenses. O principal património é a obra não escrita que ficou por toda a Região. A Madeira sem a obra Salesiana seria mais frágil, menos desenvolvida, menos competente e mais pobre", concluiu o jornalista.

O livro 'Crónica das Crónicas' inclui fotografias de todas as turmas do ano lectivo 2024/2025, bem como do pessoal docente e não docente actual dos Salesianos do Funchal. Actualmente a escola tem 916 alunos e 137 educadores, revelou o Padre José Jorge, director dos Salesianos no Funchal, que começou por agradecer "a todo o povo da Madeira o acolhimento que tem sido dado" à congregação.

A Escola Salesiana de Artes e Ofícios adaptou-se aos tempos. São milhares os alunos que passaram pela nossa escola, o que muito nos honra Padre José Jorge, director dos Salesianos do Funchal

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu e agradeceu o trabalho dos Salesianos na Madeira. A cerimónia de lançamento do livro foi uma oportunidade para José Manuel Rodrigues, "em nome pessoal, mas sobretudo em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, que esta casa representa, prestar um justo tributo à família salesiana por tudo o que fez e faz pela Educação na nossa terra e pelo desenvolvimento integral de gerações de madeirenses".

Não há palavras para traduzir a dívida de gratidão que a comunidade regional tem para convosco, para com todos os que serviram e servem nesta escola de vida, inspirada no exemplo de São João Bosco e na sua dedicação aos mais pobres e aos mais vulneráveis da sociedade José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

"Como disse, então, o Padre Laurindo, quando Vos entregou o albergue dos «meninos do calhau», e cito: ‘agora, sim, posso morrer descansado, a obra está em boas mãos’. Palavras proféticas. A Obra está realmente em boas e mãos, nas mãos dos Mestres da Juventude", concluiu José Manuel Rodrigues com um grande agradecimento.

Já o director regional de Educação destacou o "contributo inestimável dos Salesianos, não apenas na perspetiva educativa, mas também na perspetiva do contributo social, cívico e para a formação de pessoas e de cidadãos". Marco Gomes reforçou que a "Escola Salesiana foi espaço de formação e de capacitação de competências que eram importantes, mas que continuam a ser importantes ainda hoje", destacando a importância deste estabelecimento de ensino privado "para a transformação que aconteceu na Região".

A Província Portuguesa da Sociedade Salesiana tem 10 comunidades e a sede provincial, cinco escolas no continente, uma na ilha da Madeira e uma na ilha de São Vicente, em Cabo Verde.