Caminho de Santo António encerrado até ao final da semana

A Junta de Freguesia de Santo António informa, através de uma publicação nas rede sociais, que no Caminho de Santo António, no troço compreendido entre o cruzamento da Quinta do Leme e o cruzamento junto à Igreja de Santo António, encontra-se interdito ao trânsito, "previsivelmente até ao final da corrente semana."

"Apelamos a compreensão dos nossos fregueses e de todos os quantos nos visitam, uma vez que esta foi uma intervenção de cariz urgente e imprevisto, que teve de ser realizada pela Câmara Municipal do Funchal, a fim de garantir a segurança de quem transita neste arruamento", remata.