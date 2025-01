Vai faltar água na zona do Caminho do Terço no Funchal

Uma vez que a Câmara Municipal do Funchal está a levar a cabo intervenções nas redes de água potável, o fornecimento de água, na zona do Caminho do Terço, será interrompido amanhã, terça-feira, a partir das 21h30.

"As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", indica nota à imprensa.

Arruamentos afectados:

- Caminho do Terço;

- Rua Nova do Pomar;

- Entrada 30 da Rua Nova do Pomar;

- Escadaria da Travessa do Pomar