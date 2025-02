Lista final do PSD fechada na quarta-feira

O presidente do PSD garante que na próxima quarta-feira vai ser fechada a lista de candidatos às legislativas regionais de 23 de Março, não garantindo contudo que serão os mesmos que apresentou nas eleições de 26 de Maio do ano passado.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Albuquerque frisou que, 'neste momento, tudo se orienta para que na quarta tenhamos a lista fechada", referindo que vai manter, sobretudo a nível dos concelhos, os seus representantes, não vai haver grandes alterações", mas que "obviamente tivemos uma legislatura que foi interrompida de forma abrupta e, portanto, temos de continuar, não faz sentido estarmos a mudar de forma substancial a lista de candidatos", culpando os partidos da oposição "pela tramóia" de derrubar o Governo.

Albuquerque deixa em aberto a possibilidade de haver nomes que não entraram na lista anterior para lugares elegíveis, na esperança de alcançar a maioria de 24 deputados em 47.

O dirigente partidário participava na Festa da Anona que decorre no Faial, onde dirigiu vreves palavras à população no adro da igreja, onde está montado o palco, aí como presidente do Governo. Frisou o papel importante doa produtores de anona que ajudaram a que a produção este ano fosse de 960 toneladas em vez das 800 da safra anterior, muito também por culpa das alterações climáticas e o frio que se fez sentir com menor intensidade, impactando na quantidade.