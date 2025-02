Fu Yu no mapa final do Singapura Smash

Fu Yu assegurou a presença no mapa final do Singapura Smash, juntando-se a Marcos Freitas e Shao Jieni na ronda de 64 da prova que está a ter lugar em Singapura.

A mesatenista radicada na Madeira (65.ª atleta do ranking mundial) venceu por 3-0 a croata Hana Arapovic (129.ª) e vai ter, este domingo, como adversária a chinesa Kuai Man (15.ª do ranking), campeão do mundo de singulares sub19 em 2021 e 2023.

Shao Jieni (51.ª) vai defrontar a eslovaca Barbora Balazova (151.ª) e Marcos Freias (54.º) joga com o brasileiro Hugo Calderano (6.º), 4.º classificado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Resultados de sábado, 1 de Fevereiro

Singulares Femininos – 3.ª Ronda de Qualificação

Fu Yu, 3 – Hana Arapovic (CRO), 0 (11-6, 11-1, 11-9)

Programa de domingo, 2 de Fevereiro

Singulares Masculinos – Ronda de 64

10h35: Hugo Calderano (BRA) – Marcos Freitas

Singulares Femininos – Ronda de 64

05h45: Barbora Balazova (SVK) – Shao Jieni

11h45: Kuai Man (CHN) – Fu Yu