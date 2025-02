Congresso global acontece na Madeira e envolve 23 países

Para marcar os 100 anos da sua chegada à Madeira, as Irmãs da Apresentação de Maria vão realizar um congresso global no Casino da Madeira, de 7 a 11 de Julho. O evento contará com participantes de 23 países e mais de uma centena de conferencistas de renome internacional.

A apresentação do Congresso Global 'Educação, Solidariedade e Evangelização: da Europa para a Madeira e da Madeira para o Mundo' ocorreu no salão do Externato da Apresentação de Maria. O evento foi apresentado pelo coordenador científico, historiador e professor José Eduardo Franco, e contou com a presença da presidente da Comissão Organizadora, Irmã Conceição Malho, da congregação das Irmãs da Apresentação de Maria.

O coordenador científico destacou que já há centenas de inscritos provenientes de 23 países de quatro continentes (América, África, Ásia e Europa).

José Eduardo Franco enfatizou que este congresso será um marco para compreender melhor a Madeira como espaço estratégico global de chegadas e partidas. Salientou que a ilha, que foi um laboratório e rampa de lançamento da globalização há 600 anos, também se tornou território de acolhimento de instituições e inovações europeias, que daqui eram projetadas globalmente. O mesmo aconteceu com ordens e congregações religiosas dedicadas ao serviço em setores estratégicos do desenvolvimento social, especialmente na Educação e Assistência. As Irmãs da Apresentação de Maria, mesmo num contexto político adverso em que os institutos de vida consagrada estavam proibidos pelo regime republicano, encontraram no Funchal um espaço favorável de acolhimento e de projeção nacional e internacional, investindo na educação e criando instituições educativas e de solidariedade social de referência.

Explicou que o congresso proporcionará uma oportunidade única para conhecer o passado, analisar o presente e projectar o futuro em torno de temas centrais relacionados com as actividades desta Congregação nas sociedades onde actuam nos quatro continentes, sob a perspectiva de diferentes especialistas internacionais. Será também um espaço cosmopolita de partilha de experiências, permitindo compreender as realidades educativas e sociais madeirenses em comparação com diferentes países que têm encontrado soluções diversas para desafios semelhantes nas sociedades actuais, cada vez mais globalizadas.

A Congregação Religiosa das Irmãs da Apresentação de Maria organiza anualmente um congresso internacional, sendo esta a primeira vez que o evento acontece em Portugal. É também inédito o seu carácter global, envolvendo participantes de quatro continentes, concluiu o historiador José Eduardo Franco.