PS ausente no VI Congresso Nacional do JPP

O PS é a única força política com assento no Parlamento Regional que não marca presença na sessão de encerramento do VI Congresso Nacional do JPP.

Ao contrário do que estava previsto, segundo a organização, o PS havia confirmado a presença através da secretária-geral Marta Freitas e do deputado Rui Caetano, que acabaram por não comparecer no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Fazem-se representar na sessão de encerramento do Congresso os seguintes partidos políticos: PSD, o CH, o CDS-PP, a IL, o PAN, o BE e o PTP.