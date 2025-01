Congresso do JPP: PSD “está podre por dentro”

Um imprevisto marcou os trabalhos do VI Congresso Nacional do JPP neste início de tarde. Cerca das 12h45 a presidente, Lina Pereira, interrompeu os trabalhos para a pausa de almoço. Acontece que a empresa contratada para servir a refeição aos congressistas, ainda estava “a sair do Funchal”, sendo que o Congresso decorre no Mudas.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Passados alguns minutos os congressistas eram novamente convidados a regressar ao auditório onde decorre o Congresso, para serem retomados os trabalhos, até que o almoço esteja pronto a ser servido.

Raul Ribeiro foi quem usou primeiro da palavra. Aproveitou para advertir a direcção do partido para que cada militante seja informado do lugar a ocupar nas listas”. Justificou o reparo por ter sido surpreendido que era candidato, sem saber, em diferentes listas.

Contudo a principal critica deste militante foi dirigida ao PSD, ao afirmar que “o partido que governa a Madeira há quase 50 anos está podre por dentro. Mais cedo ou mais tarde vai cair”, vaticinou.

A deputada Jéssica Teles, que é também a coordenadora do Núcleo de Juventude, culpou o presidente do Governo Regional pelo êxodo de muitos jovens madeirenses por falta de oportunidades na Região. “Albuquerque é o maior responsável pela maior fuga de jovens da Região”, acusou.