Congresso do JPP: Votações abrem Congresso Nacional

Já decorrem no Mudas Museu, na Calheta, as votações no âmbito do VI Congresso Nacional do Juntos Pelo Povo (JPP).

Desde as 9h15 que está a decorrer a votação para a (re)eleição do secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, e as eleições para a Comissão Política Nacional – órgão composto por cinco elementos efectivos e dois suplentes -; para a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira, lista liderada por Ricardo Pontes; para a Comissão Nacional de Jurisdição, que é encabeçada por Vanessa Pereira; a para a presidência do Partido, que volta a ter como única candidata, Lina Pereira.

Eleição que decorre em simultâneo com a credenciação dos congressistas, estando prevista para as 10 horas a abertura dos trabalhos, no auditório do Museu, momento que previamente terá a apreciação e votação do Regimento deste VI Congresso Nacional Ordinário, eleição do secretário-geral do Partido, que continuará a ser liderado por Élvio Sousa, único candidato a sufrágio, e ainda a votação da Comissão de Verificação de Poderes e da Mesa, sob proposta do secretário-geral.

Seguir-se-á a ordem de trabalhos, com a eleição dos órgãos nacionais: Presidente do partido (Lina Pereira), da Comissão Política Nacional, da Comissão de Jurisdição (Vanessa Pereira), e da Comissão de Fiscalização Económica e Financeira (Ricardo Pontes)

As intervenções dos congressistas ficam reservadas para o período da tarde, no reatar dos trabalhos após o almoço.