PSD-Madeira acusa PS e JPP de prejudicarem professores com chumbo do Orçamento

O PSD-Madeira acusou a oposição esta terça-feira, em particular o PS e o JPP, de prejudicarem os profissionais da educação ao chumbarem o Orçamento Regional para 2025. Declarações feitas após uma reunião com o Sindicato Democrático dos Professores.

"Os profissionais da educação têm direitos a garantir, melhorias que estavam previstas para avançar, mas que agora tudo isto foi travado pelo chumbo do Orçamento de 2025", afirmou o deputado social-democrata Nuno Maciel, acrescentando que "a estabilidade é essencial para a educação, para os docentes, para os alunos e para as famílias. Mas, a oposição preferiu brincar com o futuro da Madeira, em vez de trabalhar para resolver problemas reais."

Entre as medidas que ficaram suspensas, segundo o parlamentar, encontram-se "a vinculação dos contratados, as quotas aos 5.º e 7.º escalões, o tempo de serviço na transição entre carreiras, os docentes que transitaram de outros sistemas públicos e do privado, bem como o diploma de autonomia e gestão de escolas".

"Mais uma vez, o PS e o JPP mostram que não querem saber dos madeirenses. Bloquearam um Orçamento que trazia melhorias reais para a educação, e agora todos os profissionais do sector são prejudicados", criticou Nuno Maciel, concluindo que "tudo isto ficou suspenso pela irresponsabilidade da oposição".