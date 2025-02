João Félix reforça ataque do AC Milan, de Conceição, cedido pelo Chelsea

O internacional português João Félix é reforço para o ataque do AC Milan, treinado pelo compatriota Sérgio Conceição, por empréstimo dos ingleses do Chelsea até final da época, anunciou na segunda-feira a Liga italiana de futebol (Serie A).

Apesar de nem o AC Milan nem o Chelsea terem ainda oficializado a transferência, o nome de Félix surge já entre os negócios confirmados no site oficial da Serie A, sendo que os meios de comunicação social transalpinos adiantam que o avançado apenas irá realizar exames médicos e será anunciado como reforço dos milaneses na terça-feira.

Nos 'rossoneri', o jogador formado no Benfica vai ser colega de equipa do compatriota Rafael Leão.

O avançado, de 25 anos, é o quinto reforço de inverno do atual oitavo colocado da Serie A, depois das chegadas do lateral direito inglês Kyle Walker, do médio francês Warren Bondo e dos avançados mexicano Santiago Giménez e Riccardo Sottil.

Félix tinha regressado a Londres em agosto de 2024, após abandonar em definitivo o Atlético Madrid, colocando um ponto final numa ligação de cinco anos, que acabou por ser conturbada, face a vários episódios de conflito com o treinador Diego Simeone e os adeptos 'colchoneros'.

Desde que deixou o Benfica, muito por culpa das boas exibições na segunda parte da temporada de 2018/19, com grande influência na conquista do título de campeão português, o extremo rumou a Madrid por 120 milhões de euros (ME), embora sem se conseguir impor.

Em 2022/23, o avançado teve uma passagem discreta, por empréstimo, no Chelsea (20 jogos e quatro golos), precisamente o mesmo número de encontros que conseguiu na segunda tentativa para se afirmar em Londres, mas com sete golos e duas assistências, embora na Premier League só tenha sido titular por três vezes.

Uma nova cedência aconteceu em 2023/24, com as 'cores' do FC Barcelona, de Espanha, onde teve um bom começo, apesar de ter saído do 'onze' dos catalães na segunda metade da época, participando num total de 44 jogos (10 golos e seis passes para golo).