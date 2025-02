Quatro clubes regionais participaram na 1.ª Jornada Zonal Não Sénior e Sénior de badminton

O Pavilhão da Serra de Água acolheu, este fim-de-semana, a 1ª Jornada Não Sénior e Sénior - Fase Zonal Época 2025, pertencente ao calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, que reuniu quatro clubes regionais.

A Associação Desportiva Pontassolense, Clube Desportivo da Ribeira Brava, Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e Club Sports da Madeira fizeram-se representar pelos seus atletas a competirem nos escalões Não Sénior, Sub9, Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 e Sub19, e Sénior, Cat. Absoluta, Cat. C e Cat. D.

Segundo nota à imprensa, em destaque na Jornada Não Sénior estiveram, em Sub15, Simão Campos (CSMasdeira) e Leonor Silva (CSMasdeira), que se sagraram Campeões em três vertentes, em Sub9 Ema Campos (CSMadeira), em Sub11 Xavier Penucho (CSMadeira), em Sub13 Henrique Pereira (CSMadeira) e Matilde Freitas (CSMadeira), em Sub17 Lara Ferreira (CDR Prazeres) e Lucas Álvares (CSMAdeira), e em Sub19 Tiago Berenguer (CSMadeira) e Leonor Ribeiro (CSMadeira), que se sagraram Campeões nas duas vertentes em que competiram.

Já os atletas, João Rodrigues (CDRibeira Brava) em Sub9 Singular Homens, Gonçalo Noronha (CSMadeira) em Sub9 Pares, Camila Abreu (CD Ribeira Brava) em Sub11 Singular Senhoras, Miguel Andrade (CSMadeira) em Sub11 Pares, a dupla Júlia Freitas (CD Ribeira Brava) | Oriana Sousa (CD Ribeira Brava) em Sub13 Pares Senhoras, Paulo Sousa (CSMadeira) em Sub15 Pares Homens, Laura Mendonça (CSMadeira) em Sub15 Pares Senhoras, Andreia Agrela (CDR Prazeres) em Sub17 Pares Senhoras, Maria Neto (CDRibeira Brava) em Sub17 Pares Mistos, e a dupla Francisca Cerdas (CDR Prazeres) | Alícia Castanho (CDR Prazeres) em Sub19 Pares Senhoras, que se sagraram Campeões nas respetivas vertentes.

Na Jornada Sénior, que viria a decorrer este domingo, esteve em destaque na Categoria Absoluta, o atleta Tiago Berenguer (CSMadeira) em Absolutos Singular Homens e Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Rui Campos (CSMadeira), e Leonor Ribeiro (CSMadeira) em Absolutos Singular Senhoras e Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Helena Pestana (CSMadeira), que se sagraram Campeões nas respetivas vertentes. De realçar que a atleta Leonor Ribeiro, pertence atualmente ao escalão sub-19, vencendo pela primeira vez na sua carreira, um torneio na Categoria Absoluta, vencendo atletas mais experientes, na meia-final frente à sua colega do CSMadeira, Helena Pestana, e na final frente à atleta do CDR Prazeres, Cláudia Lourenço.



Na Categoria C. o atleta Cosme Berenguer viria a vencer a prova de Singular Homens, enquanto que na vertente de Singular Senhoras, a atleta Ana C. Martins (CSMadeira), venceria a final frente a atleta Francisca Cerdas. Na Categoria D., o atleta Ricardo Freitas (CSMadeira) venceu a prova de Singular Homens.