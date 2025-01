Sete judocas do Clube Naval participaram no Campeonato Regional de Juniores

No passado domingo, 19 de Janeiro, realizou-se na APEL o Campeonato Regional de Juniores, prova de apuramento para o Campeonato Nacional de Juniores, que terá lugar a 8 de Fevereiro, em Tomar.

O Clube Naval do Funchal marcou presença com sete atletas, alcançando excelentes resultados.

Na competição feminina, Leonor Abreu (-70kg) e Corina Lesan (-78kg) sagraram-se campeãs regionais, conquistando a medalha de ouro. Já no setor masculino, Dinis Barata (-60kg) e Henrique Serpa (-81kg) subiram ao lugar mais alto do pódio. Lucas Baltazar (-81kg) alcançou o segundo lugar, Gabriel Silva (-73kg) ficou com a medalha de bronze, e Marco Borges (-73kg) terminou na quarta posição.

Destaque ainda para Martim Nicola, que, por estar a estudar fora da região e ter subido ao pódio no Campeonato Nacional do ano anterior, garantiu automaticamente a qualificação para o Nacional deste ano.

No mesmo dia, decorreu o Campeonato Regional de Equipas Juniores, onde o Clube Naval do Funchal venceu na final o Judo Clube da Madeira. A equipa foi composta por Dinis Barata, Gabriel Silva, Marco Borges, Lucas Baltazar e Henrique Serpa.

Também neste domingo teve lugar o Open de Juvenis, competição em que seis atletas do Clube Naval do Funchal entraram em ação. Sofia Antunes (-63kg), Vasco Carolino (-50kg) e Francisco Figueira (-73kg) conquistaram a medalha de ouro. Tiago Mata (-38kg) e Rafael Silva (-42kg) alcançaram o terceiro lugar, enquanto Luís Abreu (-42kg) terminou na quarta posição.