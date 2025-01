Badminton promoveu 1.º Torneio de Clubes Seniores desta época

O Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco acolheu, este domingo, o 1.º Torneio de Clubes Seniores Época 2025 de badminton, organizado pelo Club Sports da Madeira. Está assim dado o arranque para a época 2025.

De acordo com nota à imprensa, no torneio participaram o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e o Club Sports da Madeira, bem como a Associação Cultural e Desportiva da CHE Lagoense, vinda do continente.

A mesma nota dá conta de que, em destaque, na Categoria Absoluta estiveram, Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira) em Absolutos Singular Homens, e em Absolutos Pares Homens, fazendo dupla com o atleta Rui Campos (Club Sports da Madeira), e Helena Pestana (Club Sports da Madeira) em Absolutos Singular Senhoras e Pares Senhoras, fazendo dupla com a atleta Leonor Ribeiro (Club Sports da Madeira), que se sagraram Campeões nas respetivas vertentes.

Já na Categoria C. esteve em destaque, em Singular Senhoras, a atleta Ana Martins (Club Sports da Madeira), que se sagrou Campeã na respetiva vertente.