Anzhony Rodrigues arbitra último jogo da 19.ª jornada da I Liga

O AVS vai tentar hoje voltar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, que não acontece desde setembro, na receção ao Gil Vicente, no encontro de encerramento da 19.ª jornada.

No 16.º e antepenúltimo lugar da prova, com 15 pontos, os mesmos do Farense (17.º), o AVS não vence desde 14 de setembro de 2024, quando venceu ao Rio Ave (1-0), para a quinta ronda, tendo, desde então, somado cinco derrotas e oito empates.

Do outro lado, está um conjunto a viver um bom momento na prova, ocupando um confortável 11.º posto, com 22 pontos, podendo, em caso de vitória, chegar ao oitavo lugar, ultrapassando Moreirense, Rio Ave e Estoril Praia.

Na jornada passada, os minhotos venceram em casa ao FC Porto, por 3-1, precipitando a saída de Vítor Bruno do comando técnico dos 'dragões', naquele que foi o sexto jogo dos gilistas sem perder.

O pontapé de saída entre o AVS e os gilistas está agendado para as 20:15, na Vila das Aves, onde Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira, vai dirigir o encontro.

Programa da 19.º jornada:

- Sexta-feira, 24 jan:

Arouca -- Moreirense, 1-0

- Sábado, 25 jan:

Famalicão - Estrela da Amadora, 0-0

Farense - Rio Ave, 1-2

Casa Pia -- Benfica, 3-1

Sporting -- Nacional, 2-0

- Domingo, 26 jan:

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 1-0

FC Porto - Santa Clara, 1-1

Sporting de Braga -- Boavista, 3-0

- Segunda-feira, 27 jan:

AVS - Gil Vicente, 20:15