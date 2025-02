319 participaram no Troféu de Orientação Santa Cruz

319 atletas participaram nas duas etapas do Troféu de Orientação Santa Cruz, que decorreu nos dias 1 e 2 de Fevereiro, sob organização do Clube Aventura da Madeira, que mesclou a floresta e o ambiente urbano do concelho para as provas.

"Na tarde de sábado, a organização montou 11 percursos no Chão das Aboboreiras, num ambiente de floresta repleto de desafios de navegação e com alguns postos de controlo em áreas de vegetação densa a marcar os principais escalões de competição. Os percursos de distância média, entre 1,4 km para a formação e os 4 km para o escalão Elite masculino, exigiram leitura atenta do relevo e dos detalhes de vegetação", salienta o CAMadeira em nota de balanço.

"A 2.ª etapa decorreu na manhã de domingo, na área urbana da cidade de Santa Cruz, com 10 percursos na disciplina Sprint, com distâncias entre os 900 metros para formação e os 3300 metros para o percurso Elite masculino. Os percursos Sprint numa área urbana repleta de detalhes proporcionaram muita competitividade e algumas falhas que influenciaram os resultados finais no evento", acrescenta.

Deste modo, "nos resultados do Troféu de Orientação Santa Cruz que somou as pontuações das duas etapas, destaque para os escalões Elite, com Dana Honzakova (Clube Montanha do Funchal) a confirmar a vitória destacada nos femininos em ambas as etapas. Na segunda posição classificou-se Tetiana Franchuck (Clube Montanha do Funchal) e em terceira, Alexandra Fonseca (Clube Desportivo Escola Francisco Franco). Na Elite masculina, Jorge Góis (CAMadeira) venceu, José Mendes (Clube Naval de São Vicente) foi 2.º e na terceira posição classificou-se David Henriques (CAMadeira)".

Na classificação por clubes, "a vitória foi para o Clube Aventura da Madeira, em segundo o Clube de Montanha do Funchal e em terceiro o Grupo Desportivo do Estreito", realça, num evento com "319 praticantes representando 13 clubes e alguns individuais, destacando-se os 32 participantes nos percursos de formação até aos 12 anos e 94 participantes em percursos abertos de iniciação e lazer".

Para ficar a conhecer todos os resultados e informações siga este link: https://ori.camadeira.com/trofeu-de-orientacao-santa-cruz-1e-2-fev-2025/