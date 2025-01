Sporting e Benfica têm hoje testes de valor diferente na 19.ª jornada

O campeão Sporting e o Benfica entram hoje em campo na 19.ª jornada da I Liga de futebol, com os 'leões', líderes da competição, a receberem o Nacional, e as 'águias' com difícil visita ao Casa Pia.

Os dois emblemas, que seguem separados no campeonato por três pontos, jogam depois de derrotas a meio da semana na 'Champions', o Benfica em casa com o FC Barcelona (5-4) e o Sporting na visita ao Leipzig (2-1).

A equipa de Bruno Lage joga a partir das 18:00 em Rio Maior com o Casa Pia, equipa em bom momento de forma -- com quatro vitórias e dois empates nas últimas jornadas - e que ocupa o sexto lugar na I Liga.

Já o Sporting entra em campo logo a seguir, conhecedor do resultado do rival, num jogo em que é favorito em Alvalade diante do Nacional, 14.º, quatro pontos acima da zona de perigo, mas que venceu nos dois últimos embates o FC Porto e o AVS, ambos em casa.

Nos 'leões', o treinador Rui Borges continua a gerir problemas físicos no plantel, com Gyökeres, mesmo a marcar, a não entrar de início nos dois últimos jogos, e com St.Juste, Matheus Reis, Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves e Nuno Santos de fora.

Nos primeiros jogos o dia, ambos a partir das 15:30, o Famalicão (11.º) recebe o Estrela da Amadora (14.º) e o Rio Ave (12.º) visita o Farense (16.º).

A ronda abriu na sexta-feira, com a vitória do Arouca sobre o Moreirense, por 1-0.

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 24 jan:

Arouca -- Moreirense, 1-0

- Sábado, 25 jan:

Famalicão - Estrela da Amadora, 15:30.

Farense - Rio Ave, 15:30.

Casa Pia -- Benfica, 18:00.

Sporting -- Nacional, 20:30.

- Domingo, 26 jan:

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 15:30.

FC Porto - Santa Clara, 18:00.

Sporting de Braga -- Boavista, 20:30.

- Segunda-feira, 27 jan:

AVS - Gil Vicente, 20:15.