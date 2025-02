A candidatura do Chega às próximas Eleições Regionais destacou esta sexta-feira, 28 de Fevereiro, que integra, no seu Programa Eleitoral, um conjunto de medidas concretas para reforçar a protecção da população e do território face a catástrofes naturais, nomeadamente em relação a incêndios e aluviões.

Em nota emitida, o cabeça-de-lista da candidatura do Chega, Miguel Castro, defende que a Região "não pode continuar a assistir, ano após ano, à destruição do território e ao sofrimento da população sem uma resposta eficaz".

O candidato número 1 critica que "as tragédias repetem-se porque os sucessivos governos falharam na prevenção e na capacidade de resposta", apontando para a importância de um Plano Regional de Prevenção e Combate a Incêndios e Aluviões, "que dote a Protecção Civil dos meios necessários para atuar com rapidez e eficácia”.

Miguel Castro explica que proposta do Chega inclui o reforço da gestão florestal, com limpezas regulares, solidificação de escarpas e uma vigilância mais intensa nas épocas de maior risco.

“A prevenção não pode ser uma promessa vazia, tem de ser uma prioridade real. A falta de patrulhamento e de monitorização contínua das zonas mais vulneráveis tem afetado a vida de muitos madeirenses”, alerta.

O Chega Madeira propõe, no seu Programa Eleitoral, a reflorestação com vegetação autóctone e endémica, "para ajudar a reter os solos e reduzir o risco de deslizamentos, com plantação de espécies lauráceas e vegetação húmida, que funcionam como barreiras naturais ao fogo e que ajudam a manter a humidade do solo, bem como a criação de zonas de corta-fogo entre áreas urbanas e florestais para proteger habitações e infra-estruturas". Consta ainda o reforço dos meios aéreos de combate a incêndios, "com a aquisição de um meio aéreo adicional sediado permanentemente na Madeira".

“Não podemos continuar a depender de soluções temporárias e remediativas. A Região precisa de meios próprios e permanentes para atuar rapidamente em caso de incêndio”, sublinha Miguel Castro.

“A segurança da nossa população e a proteção do nosso território exigem ação imediata. O Chega Madeira não compactua com a inércia e apresenta soluções concretas para que os madeirenses possam finalmente sentir-se protegidos”, conclui a nota de imprensa.