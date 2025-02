Moção chumbada com abstenção do PCP e voto favorável do Chega

A moção de censura ao Governo PSD/CDS-PP apresentada hoje pelo Chega foi chumbada na Assembleia da República com a abstenção do PCP e votos favoráveis do partido proponente.

PSD, CDS-PP, PS, IL, BE, Livre e PAN votaram contra. O deputado não inscrito Miguel Arruda (ex-Chega) votou a favor.

A moção, intitulada "Pelo fim de um Governo sem integridade, liderado por um primeiro-ministro sob suspeita grave", tinha origem na situação da empresa da qual Luís Montenegro foi sócio até junho de 2022 e que agora pertence à sua mulher e filhos de ambos.

Durante o debate no parlamento, todos os partidos acusaram o Chega de ter apresentado a moção de censura com o intuito de desviar a atenção das polémicas que têm envolvido membros do partido.