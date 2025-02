CHEGA preocupado com insuficiência de patrulhamento na Zona Económica Exclusiva

O CHEGA Madeira manifesta profunda preocupação face à insuficiência de patrulhamento e fiscalização na vasta Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa, especialmente na região da Madeira.

De acordo com o cabeça-de-lista do CHEGA Madeira, "esta falha compromete a soberania nacional e expõe as nossas águas a actividades ilícitas, incluindo a pesca clandestina por embarcações estrangeiras e o tráfico de droga vindo da América do Sul, que utiliza Portugal como porta de entrada para a Europa".

No seu entender, "a falta de meios navais adequados faz com que a Madeira se torne vulnerável a estas redes criminosas, colocando em risco a segurança pública e a estabilidade económica da Região".

E acrescenta: "A nossa ZEE, uma das maiores da União Europeia, está desprotegida. A ausência de meios de patrulhamento permanentes permite que embarcações ilegais explorem os nossos recursos marinhos, colocando em risco a subsistência das comunidades piscatórias locais e a proteção do nosso mar. Para além disso, o narcotráfico continua a infiltrar-se pelas nossas águas, tirando partido da inoperância do Governo da República".

Diz ainda que "esta preocupação não é infundada". E prossegue: "Em Outubro de 2024, o deputado Francisco Gomes questionou o Ministro da Defesa sobre a escassez de meios das Forças Armadas na Madeira, destacando a ausência de patrulhamento marítimo contínuo na Região. Além disso, em janeiro de 2025, investigações revelaram mais de 400 casos de fraude massiva cometida por embarcações portuguesas, espanholas e francesas, que continuam a pescar em zonas protegidas onde a pesca está proibida devido à extrema fragilidade dos ecossistemas".

Por outro lado, Tiago Abreu, candidato do CHEGA Madeira, reforça que "a protecção do nosso povo e do mar é uma prioridade". Na sua óptica, "a falta de fiscalização adequada na nossa ZEE não só ameaça a biodiversidade marinha, como também a economia local e a segurança alimentar".

É imperativo que o Governo da República assuma as suas responsabilidades e garanta os recursos necessários para uma vigilância eficaz". Tiago Abreu

O partido adianta que "o CHEGA Madeira tem trabalhado em estreita colaboração com o deputado Francisco Gomes na Assembleia da República para abordar esta questão". Refere também que "foram apresentadas propostas concretas no âmbito do Orçamento de Estado para 2025, visando o reforço dos meios de patrulhamento marítimo na região" e que "estas iniciativas reflectem o compromisso do partido em assegurar a soberania nacional e a proteção dos recursos marinhos da Madeira".

Conclui, referindo que "é crucial que o Governo central reconheça a importância estratégica da nossa ZEE e implemente medidas imediatas para reforçar a fiscalização e o patrulhamento, garantindo assim a defesa dos interesses nacionais, a segurança dos madeirenses e a sustentabilidade dos nossos mares".