Chega insiste que é preciso valorizar carreira dos professores

O Chega insiste que é necessário valorizar a carreira docente e proceder a uma reforma que garanta justiça. O partido defende a recuperação do tempo de serviço dos docentes que transitaram do ensino privado para o público, a eliminação das quotas na progressão e a revisão do Estatuto da Carreira Docente.

Segundo nota à imprensa, o partido indica que foi aprovada na Assembleia Regional, por iniciativa do Chega, reconhecimento do tempo de serviço dos professores vindos do ensino privado continua sem implementação. “Os professores da Madeira não podem ser tratados como profissionais de segunda. Exigimos que este direito seja reconhecido de imediato”, afirma Ricardo Correia, candidato às próximas eleições de 23 de Março.

Por outro lado, considera que é injusta a manutenção das quotas na progressão da carreira, que impede professores qualificados de avançar. “A progressão tem de ser baseada no mérito e não travada por limitações artificiais. O sistema atual desmotiva e prejudica a educação”, reforça Miguel Castro, cabeça-de-lista da candidatura do Chega.

Além da revisão do Estatuto da Carreira Docente, defende igualmente a redução da burocracia, permitindo que os professores se concentrem na sua missão essencial de ensinar. “Sem professores motivados, não há educação de qualidade. O Chega Madeira continuará a lutar pelo reconhecimento e valorização dos docentes. Os professores podem contar connosco”, conclui Miguel Castro.