Chega quer mais alojamentos para estudantes universitários

O Chega pretende que sejam tomadas medidas urgentes para garantir mais condições de alojamento aos estudantes deslocados a frequentar instituições de ensino superior. Por esse motivo, apresentou um projecto de resolução na Assembleia da República.

Esta é uma forma de responder à à crise na habitação que tem dificultado o acesso ao ensino superior para milhares de jovens, incluindo madeirenses, devido aos preços elevados do alojamento estudantil.

O partido indica que a falta de camas disponíveis e os custos crescentes têm levado a um aumento do abandono escolar, sendo que a taxa de desistência atingiu 11,1% no ano lectivo de 2022/2023, a mais alta dos últimos oito anos. Para o partido, "a ineficácia do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) tem agravado o problema, com apenas 32% das necessidades de alojamento estudantil asseguradas no início do ano lectivo".

Francisco Gomes, deputado eleito à Assembleia da República pelo Chega-Madeira, aponta que "o governo da República tem falhado na resposta à crise instalada na habitação, deixando muitos estudantes sem alternativas viáveis. Entre os afectados estão milhares de estudantes madeirenses, cujas famílias enfrentam sacrifícios enormes para que os seus filhos possam frequentar o ensino superior".

Por forma a responder a este problema, o partido propõe a reabilitação de edifícios públicos subutilizados para aumentar a oferta de alojamento a preços acessíveis, em parceria com o setor privado. Defende, ainda, a criação de um Plano de Prevenção ao Abandono Escolar no Ensino Superior, que identifique as áreas geográficas mais afetadas e as principais causas da desistência.

“Não podemos permitir que apenas os estudantes com maiores rendimentos ou que vivam no continente consigam frequentar o ensino superior. O Estado tem a obrigação de garantir equidade no acesso à educação e isso passa por promover mais justiça no alojamento aos estudantes das regiões autónomas", considera.

Além disso, a recomendação do CH inclui a exigência de um relatório detalhado ao governo sobre a execução do PNAES, de modo a evitar atrasos e incumprimentos recorrentes. O partido considera que só com medidas estruturais e bem definidas será possível resolver a crise habitacional que afeta os estudantes deslocados e, consequentemente, combater o abandono escolar no ensino superior.