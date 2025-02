Albuquerque não confirma, nem desmente, alegado encontro com Manuel António Correia

À chegada para a sessão de encerramento da 'Funchal Climate Week', uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Albuquerque foi questionado sobre um alegado encontro com Manuel António Correia, no qual teria oferecido ao seu adversário o segundo lugar num futuro Executivo regional. Uma notícia que é avançada pelo Expresso.

"O que eu disse, e mantenho público, é que conto com todos os militantes", afirmou o governante, sem confirmar, nem tão pouco desmentir a reunião com o também social-democrata.

O presidente do Governo Regional da Madeira acusou, esta tarde, o líder nacional do Chega, André Ventura, de querer criar, com a apresentação de uma moção de censura ao governo de Luís Montenegro, uma "cortina de fumo" para esconder os problemas do seu partido.