“Hoje o principal desafio que nós temos é conviver uns com os outros”, salientou o presidente do Governo Regional no palco do Carnaval Solidário, às centenas de presentes que enchem o auditório do Jardim Municipal, no Funchal.

Aproveitando a presença dos cerca de 600 foliões seniores provenientes de diversas instituições de cariz social, Miguel Albuquerque alertou para esse desafio importante e fundamental que é o combater a solidão.

Antes, Ricardo Silva, presidente da Associação Garouta do Calhau, organizadora do evento, apesar de ter ressalvado que “hoje não é dia de discursos” mas apenas de agradecimentos às entidades, não resistiu em dar conta que Miguel Albuquerque é o único sócio honorário da Garouta do Calhau, não por ser presidente do Governo Regional, mas por há 23 anos, quando então era presidente da Câmara Municipal do Funchal, ter tido “o desapego” e “a capacidade de ver longe e apoiar o projecto Garouta do Calhau”.

Passadas mais de duas décadas “tornamo-nos uma grande instituição de solidariedade da Madeira e das mais importantes”, afirmou.

Tempo ainda para esclarecer que a Garouta do calhau “depende financeiramente do Governo Regional”, e também por isso, para pedir à plateia “salva de palmas de gratidão ao presidente do Governo Regional”.