Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores em greve

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores convocou uma greve para esta quinta-feira, 20 de Fevereiro, destinada a todos os trabalhadores do sector dos Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros Públicos e Privados da Madeira. Hoje, os trabalhadores vão até à Quinta Vigia, vão exigir ser escutados pelo executivo madeirense.

O sindicato refere que o Governo Regional tinha concordado com a redução de horário laboral e aumento de salários, mas que tal não se tem verificado, numa reunião o STRAMM, mas indicando que o governo em gestão colocava alguns entraves.

Importa referir que a Horários do Funchal - Transportes Públicos, S.A. antecipou constrangimentos coma greve dos motoristas, informando que o regular funcionamento das carreiras será afectado entre as 00 horas e as 23h59.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h30 - José Manuel Rodrigues preside à reunião da Comissão Permanente na Assembleia Legislativa da Madeira;

12h00 - Abertura da Festa dos Compadres;

12h00 às 22h00 - Eleições dos Órgãos Estatutários da Ordem dos Engenheiros Técnico para o quadriénio de 2025/2028

14h00 - XX Colóquio CIE - UMa, subordinado ao tema 'Do vale à montanha e do mar a serra - O espaço público da educação';

15h00 - Funchal Climate Week;

15h30 - Ireneu Cabral Barreto recebe, para apresentação de cumprimentos, o Director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, o Coordenador de Investigação Criminal José Matos;

16h30 - Conferência 'Aluviões na ilha da Madeira: aprender com o passado, compreender o presente e preparar o futuro' proferida pelo conceituado João Baptista Pereira Silva no Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz



17h00 - Apresentação do Livro 'Festa dos Compadres A Voz da Comunidade, entre a Tradição e a Modernidade' no

Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana

18h00 - Apresentação do novo livro do poeta Alves dos Santos 'O Intemporal Refúgio das Palavras' na Biblioteca Municipal do Funchal – Av. Calouste Gulbenkian 9



18h00 - Missa em Homenagem às vítimas da aluvião do 20 de Fevereiro na Capela da Imaculada Conceição - Babosas

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 20 de Fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social, Dia do Animal de Estimação e Dia Mundial da Antropologia:

1720 - No Brasil, é criada a capitania de Minas Gerais, que fica separada da de São Paulo, para a exploração das minas de ouro.

1808 - Invasões francesas. Junot limita o Exército português a cinco regimentos de infantaria: três de cavalaria, um batalhão e um esquadrão de caçadores.

1906 - Estudantes do Liceu do Carmo manifestam-se em Lisboa contra a Monarquia.

1965 - A nave espacial da agência norte-americana NASA Ranger 8 despenha-se na superfície lunar, depois de ter transmitido para a Terra cerca de sete mil fotografias de alta resolução do solo da Lua.

2005 - Eleições legislativas. O PS liderado por José Sócrates, de 47 anos, obtém 45 por cento dos votos e consegue, pela primeira vez, a maioria absoluta com 120 deputados.

2007 - Ministros do Ambiente da União Europeia chegam a acordo em reduzir em 20 por cento as emissões de gases com efeito de estufa até 2020.

2010 - Fortes chuvadas na Madeira provocam a maior catástrofe natural dos últimos 100 anos. Dezenas de mortos, feridos e centenas de desalojados são o balanço da catástrofe. O Governo decreta três dias de luto nacional pelas vítimas da Madeira.

Foto Arquivo/ASPRESS

2014 - Confrontos entre manifestantes armados e a polícia em Kiev, Ucrânia, causam dezenas de mortos, levando ao agudizar do conflito.

2020 - Covid-19: Coreia do Sul regista a primeira morte pelo novo coronavírus.

2021 - A judoca portuguesa Rochele Nunes conquista a medalha de prata no Grand Slam de Telavive, Israel, ao perder na final do combate de +78 kg diante da francesa Romane Dicko.

2022 - O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) conquista pela segunda vez a Volta ao Algarve, após a quinta e última etapa ganha pelo colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe).

Pensamento do dia