Todo o comércio em volta ganha com o Mercadinho na Placa Central

Em vez de tirar clientela aos estabelecimentos fixos existentes à volta da Placa Central da Avenida Arriaga, o Mercadinho de Carnaval – ou de outras efemérides anuais – serve de chamariz a trazer mais gente ao centro da cidade do Funchal. Esta é pelo menos a convicção do secretário regional de Turismo e Economia, Eduardo Jesus, que esta tarde rebateu as criticas dos comerciantes na zona envolvente, que se queixam do Mercadinho de Carnaval roubar clientela aos demais estabelecimentos da zona.

“Penso exactamente o contrário”, reagiu Eduardo Jesus. “Penso que os empresários na redondeza do mercado – Mercadinho de Carnaval – ganham muito com a existência deste mercado por que é um motivo de atracção perfeitamente extraordinário nesta altura do ano”, reforça. O governante vê na instalação temporária um foco de atractividade para todos e não apenas para quem ocupa as 24 casinhas instaladas no Mercadinho de Carnaval. “Faz com que muitas pessoas que não utilizam os estabelecimentos, não frequentam os estabelecimentos desta área, passam a utilizar pelo facto de terem esta atracção adicional”, argumentou.

Para Eduardo Jesus toda a animação na Placa Central é “um indutor de procura” não apenas para o mercadinho mas para todo o quarteirão. Entende que produz efeito oposto às queixas, ao concluir “estou convencido que todos ganham com isso”.

Declarações à margem da visita, na companhia do presidente do Governo Regional, ao Mercadinho de Carnaval.