Ocupação hoteleira perto dos 100% para Carnaval

A taxa de ocupação hoteleira nesta quadra de Carnaval está próxima dos 100%, revelou o secretário regional com a tutela do Turismo, Eduardo Jesus.

À margem de visita liderada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ao Mercadinho de Carnaval, na Placa Central, Eduardo Jesus assegurou que os dados da hotelaria "já ultrapassam os 90%", para perspectivar uma ocupação próximo da capacidade de lotação dos hotéis.

Sobre o estado do tempo, reforça que as previsões de chuva devem poupar a cidade do Funchal. Ainda assim, a não se confirmar o 'bom tempo', diz que eventuais alterações serão tomadas mais em cima da hora, se tal se justificar.