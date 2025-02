Loja do Cidadão encerrada na terça-feira de Carnaval

A Loja do Cidadão da Madeira vai estar encerrada no próximo dia 4 de Março, terça-feira de Carnaval. De acordo com a Secretaria Regional das Finanças, os serviços reabrem no dia seguinte, quarta-feira, no horário habitual de funcionamento, das 8h30 às 19h30.

"Mais se informa que os Serviços de Finanças estarão também encerrados no dia 4 de Março, terça-feira de Carnaval, reabrindo os serviços ao cidadão, na quarta-feira de manhã, dia 5 de Março, no horário habitual de funcionamento", indica em nota à imprensa.