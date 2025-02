Autarquia do Funchal apresenta projecto '+Perto'

A vereadora Helena Leal esteve, esta sexta-feira, presente, na apresentação do projecto '+ Perto', que decorreu na Sala da Assembleia Municipal, realçando a importância desta iniciativa da Associação Exemplos Sábios, em parceria com a Junta de Santa Luzia.

Helena Leal lembrou que o projecto visa mais saúde e qualidade de vida para os seus beneficiários, apontando ainda que estava "em linha" com o que a autarquia defende nesta área das políticas de longevidade, garantindo também a abertura da CMF para "acrescentar mais valor" a iniciativas desta natureza.

Refira-se que o projecto '+ Perto' feito para “dar a quem já muito deu à comunidade”, começou em Setembro de 2024 e é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa YOTH4OR (Youth4Outermost Regions), com o intuito de promover e dinamizar a inclusão social e o envelhecimento activo, com mais autonomia, dos idosos da Freguesia de Santa Luzia

No caso deste projecto, 11 idosos selecionados em colaboração com a JF de Santa Luzia e o Centro de Saúde do Bom Jesus, são acompanhados semanalmente num conjunto de práticas e actividades, isto no conforto do lar.