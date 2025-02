Preço médio de venda de casas na Madeira regista aumento de 22%

A Ilha da Madeira registou uma evolução significativa no mercado imobiliário, de acordo com o mais recente estudo do Imovirtual, portal imobiliário de referência. Em fevereiro de 2025, os preços médios de venda de imóveis na Região aumentaram 22% face ao mesmo período do ano passado, reflectindo uma valorização contínua no sector.

Em Fevereiro de 2025, o preço médio de venda de uma casa na Madeira subiu para 550.000 euros, comparado aos 450.000 euros registados no mesmo mês de 2024. Este aumento de 22% no último ano confirma a tendência de crescimento no mercado da Ilha, que viu o preço de venda de imóveis também subir 4% em relação a Janeiro de 2025, quando o valor médio era de 530.000 euros.

A nível nacional, comprar uma casa está, em média, 20% mais caro do que há um ano, passando de 324.900 euros em Fevereiro de 2024 para 390.000 euros em Fevereiro de 2025. Nas ilhas portuguesas, a tendência também foi de crescimento porém menos acentuado, com o preço médio a atingir os 197.000 euros, um aumento de 13% face ao mesmo período de 2024 (175.000 euros).

Imovirtual

Em relação ao arrendamento, o valor médio das rendas na Madeira apresentou uma ligeira queda de -3% em Fevereiro de 2025, passando de 1.600 euros para 1.550 euros. Apesar dessa descida mensal, a Madeira registou um crescimento de 3% em termos anuais, comparado aos 1.500 euros de Fevereiro de 2024.

A nível nacional, o valor médio das rendas subiu 8% no último ano, passando de 1.200 euros para 1.300 euros. Nos arquipélagos, a média dos valores de arrendamento atingiu 875 euros em Fevereiro de 2025, um aumento de 17% em termos anuais.