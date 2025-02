Apenas 6% das casas na Madeira são vendas expresso

"Cerca de 8% das casas à venda anunciadas no idealista em Dezembro de 2024 saíram do mercado em menos de uma semana", frisa o portal esta sexta-feira, sendo que no Funchal (que é basicamente o mesmo que dizer a Madeira, dada a representatividade deste concelho no mercado regional) apenas 6% saem em menos de uma semana depois de entrarem no mercado.

Também a nível nacional, "20% esteve no mercado entre uma semana e um mês, 31% entre um e três meses, 32% entre três meses e um ano e 9% mais de um ano", mostra a análise. No caso do Funchal, outros 8% são vendas entre 1 semana e 1 mês, enquanto uma percentagem maior, 27% são vendas entre 1 mês e 3 meses, sendo de notar que metade (50%) das casas demora entre 3 meses e 1 ano a serem vendidas e, por fim, 10% demoram mais de um ano a serem vendidas.

"Analisando as 'vendas expresso' - ou seja, imóveis residenciais que se vendem em menos de uma semana, tendo em conta o tempo de permanência dos anúncios - por capitais de distrito, é em Faro que encontramos uma maior percentagem, 46% das casas são vendidas nesse período. Seguem-se Porto (11%), Leiria (9%), Coimbra (9%), Setúbal (9%), Viana do Castelo (9%), Ponta Delgada (8%) e Aveiro (8%). Abaixo da média nacional, encontram-se Braga (7%), Santarém (7%), Castelo Branco (6%), Funchal (6%) e Lisboa (5%)", revelando ser das médias mais baixas só atrás da capital portuguesa. "As capitais de distrito onde se registaram menos 'vendas expresso' Bragança (4%) e Viseu (3%), onde as transações se realizaram em menos de sete dias em Dezembro".

Já em relação aos distritos e ilhas, "o mercado comporta-se de outra forma. Foi em Faro, Bragança e Guarda, (11% nos três casos) onde mais casas foram vendidas em menos de uma semana durante o mês de Dezembro do ano passado. Seguem-se Braga (10%), Porto (9%), Setúbal (8%), Castelo Branco (8%), Coimbra (7%), Lisboa (7%), Aveiro (7%), Viana do Castelo (6%), Leiria (6%) e ilha da Madeira (5%)", ou seja ficando abaixo da média nacional e, novamente, das mais baixas do país, inclusive abaixo da média do Funchal. "Por outro lado, é nos distritos de Vila Real e Viseu onde esta percentagem de vendas rápidas de casas é menor – de apenas 3%. Seguem-se Portalegre (4%), Santarém (4%) e ilha de São Miguel (4%)". conclui.