Funchal é a terceira cidade com mais apartamentos novos à venda

No final de 2024, "foram contabilizadas mais de 25 mil casas novas" à venda em Portugal, sendo que no Funchal foram contabilizados 763 novos apartamentos, o terceiro maior registo nacional apenas atrás de Porto e Lisboa.

Em mais uma divulgação do estado do mercado imobiliário, o portal idealista analisa, desta feita, apenas o mercado de casas novas à venda em Portugal, cujo ritmo de construção cresceu ao longo do ano passado, "encerrando o ano com mais de 25.000 casas novas à venda, um dos maiores números registados em quatro anos", afiança.

"Todos os meses apresentaram uma oferta superior a 21.000 unidades de construção nova, com Junho de 2024 alcançando 25.352 novos apartamentos no mercado, o maior valor desde meados de 2020", acrescenta o idealista. Quanto ao preço das casas novas, "também aumentou, atingindo uma média de 3.800 euros por metro quadrado (€/m²) no mesmo período".

Em termos de oferta, "o Porto lidera em novos apartamentos à venda no final de 2024, com quase 3.500 unidades, seguido por Lisboa (2.843), Funchal (763) e Braga (451)", resume o ranking. "Em Lisboa, o preço médio das casas novas em 2024 foi de 7.500 €/m², com valores de 375 mil € para 50 m² e 750 mil € para 100 m²", sendo que se segue na lista o Porto (3.989 €/m²) e, depois, o Funchal (3.841 €/m²).

É de notar que apesar da maior oferta de casas, os preços não estão a baixar.