CDS quer actualizar apoios às Casas de Saúde e IPSS pela média nacional

O CDs defende que os apoios financeiros às Casas de Saúde e às IPSS devem ser actualizados para a média nacional, bem como devem ser actualizados, anualmente, em função da inflação. O partido reconhece que os valores que a Região paga às Casas de Saúde Mental da Região, que prestam serviços ao Sistema Regional de Saúde, estão desactualizados.

"Não só as diárias são inferiores à média nacional, como não foram aumentadas em função da subida dos preços e dos salários", aponta o CDS. O partido, cuja candidatura às eleições regionais de 23 de Março é encabeçada por José Manuel Rodrigues, assume que "as Casas de Saúde de São João de Deus e Câmara Pestana vivem com enormes dificuldades, tendo em conta que aquilo que recebem do Governo Regional já não dá para pagar os custos operacionais".

Apesar disso, estas instituições têm vindo a alargar as suas valências nos serviços que prestam à nossa comunidade, nomeadamente no tratamento da toxicodependência e nos cuidados aos idosos. O mesmo se passa com outras Instituições de Solidariedade Social, que se confrontam com enormes problemas para cumprir os seus propósitos, assumidos perante o Governo e perante a comunidade. CDS

Para os centristas, tendo em conta o custo de vida e outros custos de insularidade, tem de ser estudada uma majoração dos apoios públicos às entidades dos sectores privado e social.