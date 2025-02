Trabalhadores da SocioHabitaFunchal passam a ter direitos da função pública

Na sessão comemorativa dos 20 anos da Empresa Municipal SocioHabitaFunchal, que decorreu, esta tarde, no Salão Nobre, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, anunciou um acordo de empresa que está a ser formalizado com os sindicatos e que visa garantir aos trabalhadores da empresa municipal os mesmos direitos dos funcionários da função pública, tais como número de dias de férias e horas de trabalho.

Cristina Pedra refere que embora a SocioHabita seja uma empresa de direito privado e se rege pelo Código de Trabalho, reconhece as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, que temiam a retirada de "práticas" já estabelecidos ao longo dos anos.

"Com a proposta já enviada ao sindicato e em fase de análise, a expectativa é que o acordo seja assinado em breve, proporcionando aos colaboradores a estabilidade e o conforto definitivo que tanto desejam", garantiu a autarca.

A presidente da Câmara lembrou que, neste mandato, foi feita uma série de investimentos para melhorar as infra-estruturas dos bairros sociais municipais e garantir que todas as famílias possam ter acesso a uma habitação digna. Um investimento que ascende a 7 milhões de euros.

Por sua vez, a vereadora com o pelouro da Habitação, Helena Leal, destacou a intervenção social muito focada nas reais necessidades das pessoas, desde os mais pequeninos aos mais velhos, e que só assim e com esse trabalho de proximidade, com o apego dos trabalhadores da SocioHabita, no fundo vestindo a camisola, que é isso que fazem, tem sido possível encontrar as melhores soluções e criar as condições para que as pessoas tenham iguais oportunidades.

"O actual executivo reconhece a importância desse trabalho social, que é o trabalho que prioriza, acima de tudo, o apoio social às famílias em situação de vulnerabilidade e esta procura também permanente de respostas que possam aumentar e melhorar a qualidade de vida das mesmas e também com este acompanhamento permite-nos fazer uma gestão criteriosa também da atribuição da habitação social, que tem sido feita e que faz com que cada vez mais esta atribuição seja uma atribuição clara, transparente e justa, que é isso que nós queremos", afirmou.

A sessão comemorativa ficou ainda marcada pelo lançamento de uma revista, homenagem aos trabalhadores com 20 anos na empresa, além de entrega de uma pequena lembrança a cada um dos 70 trabalhadores. Em reconhecimento por toda a entrega e dedicação da SociohabitaFunchal, o executivo municipal decidiu também atribuir um Voto de Louvor à empresa e a todos os seus funcionários que será formalizada na Reunião de Câmara da próxima quinta-feira.

A empresa de habitação municipal, conta com 70 trabalhadores que gerem 1.300 famílias inquilinas, em 33 bairros sociais do Município do Funchal, além de também nove centros comunitários, uma oficina solidária, a loja social, o botão solidário e outras estruturas sociais.