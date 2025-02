Presidente do Marítimo reage à intenção de convocação de assembleia destitutiva

Um grupo de sócios do Marítimo estará a reunir assinaturas para solicitar a realização de uma Assembleia Geral com o objectivo de destituir a actual Direcção do Marítimo. A entrega formal do pedido poderá ocorrer na próxima sexta-feira e será dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, Tranquada Gomes.

De acordo com os regulamentos, a convocação da Assembleia Geral requer um mínimo de 50 assinaturas de sócios com as quotas devidamente regularizadas.

Contactado pelo DIÁRIO, o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, foi parco em comentários em relação à notícia avançada pela TSF- Madeira. “Não vou comentar rumores. Se essa intenção for por diante, na altura devida vou pronunciar-me sobre o assunto.”

A contestação à actual Direcção do Marítimo está associada aos maus resultados da equipa principal de futebol. De candidato à subida de divisão no início do campeonato, o Marítimo luta neste momento pela fuga à descida à Liga 3. Com 23 jornadas disputadas na II Liga, os verde-rubros estão no 15.º lugar com 25 pontos, apenas mais quatro que o 16.º, FC Porto B, posição de play-off de descida. Na próxima jornada, o Marítimo joga em casa do… FC Porto B.

Carlos André Gomes foi eleito presidente do Marítimo a 17 de Novembro de 2023, sendo que o mandato termina em 2027.