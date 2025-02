Conselho de Administração da HF esperava "uma maior compreensão" por parte do sindicato

O Conselho de Administração da Horários do Funchal esperava "uma maior compreensão" por parte do Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores, "que sabe que, dificilmente, face ao atual cenário, conseguiriam ver as suas reivindicações cumpridas, como aconteceu há um ano, em 2024, que tiveram essa compreensão". O empresa lembra que, neste momento, o executivo madeirense encontra-se "em gestão".

Em causa está a greve de 24 horas, convocada por esse sindicato, sendo que a HF afirma que "sempre se mostrou disponível para ouvir os trabalhadores e os seus sindicatos e a prova dessa actuação são as reuniões mantidas, ao longo dos anos, com os mesmos e seus representantes e as respectivas assinaturas dos Acordos Empresa que vigoram actualmente".

Segundo a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tutela a HF, "ao longo dos últimos anos, estes trabalhadores têm tido vários aumentos todos assinados e aprovados pelas respectivas estruturas sindicais, quer no vencimento base, outros abonos, no subsídio de alimentação e no subsídio de insularidade, totalizando, em 2023, um aumento mensal de 86,85 euros, em 2024 de 101,49 euros e em 2025 de 99,79 euros".

A tutela aponta ainda que esta é "a única empresa, a nível regional e nacional, em que os trabalhadores trabalham 39 horas semanais". "Todos os funcionários da Horários do Funchal passaram a ter 25 dias de férias desde 2019, algo que não acontece em mais nenhuma empresa do sector na Região", acrescenta a nota à imprensa.

Por fim, a empresa lamenta "os constrangimentos que possam resultar desta perturbação e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes afectados, apresentando sinceras desculpas".