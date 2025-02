'Mandoisland' é o concerto de bandolim e acordeão para assistir no Porto Santo

O Porto Santo acolhe, a 8 de Março, pelas 15h30, um concerto de bandolim e acordeão, denominado 'Mandoisland', protagonizado pelo duo Norberto Gonçalves da Cruz e Slobodan Sarcevic, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade.

O evento conta com os apoios da República Portuguesa, Direção-Geral das Artes, Governo da Madeira, Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, Secretaria Regional de Educação. O DIÁRIO, o Portal das Artes e Paróquias do Porto Santo são parceiros do evento.

O espectáculo é de entrada livre e pretende ser "uma experiência que celebra a riqueza musical, oferecendo à população um evento artístico memorável e acessível" . O certame "reforça o compromisso com a democratização da cultura, tornando-o perfeito para integrar iniciativas que promovam a acessibilidade".